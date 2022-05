ASSE - AJ Auxerre : les notes des Verts, relégués en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

BERNARDONI (5)

Comme souvent, ses défenseurs lui ont fait un nombre incalculable de passes en retrait. Il ne peut rien sur le but auxerrois. Impuissant lors de la séance de tirs au but. Pas trop sa spécialité, dirait-on...



SACKO (5), puis SILVA (6)

Latéral droit dans le 4-3-3 mis en place par Dupraz, Sacko est resté une petite heure sur le terrain avant de céder sa place à Gabriel SILVA. Le Brésilien s'est montré solide, accrocheur. Un engagement de chaque instant.



MOUKOUDI (3)

Il avait plutôt bien démarré. Mais au fil du match, ses relances sont devenues de plus en plus catastrophiques. D'une rare fébrilité.

MANGALA (3)

Lui aussi a été fébrile. Contré par Charbonnier (18e), pas très clair sur le but auxerrois, il a encore été en grande difficulté. Dupraz lui a maintenu sa confiance jusqu'au bout mais on a vu le résultat... L'ASSE peut se mordre les doigts d'être allée le chercher cet hiver !

TRAUCO (5)

Le Péruvien n'a pas été à la noce dans la zone de Hein, remuant. Mais il n'a jamais renoncé.

CAMARA (7), puis MOUEFFEK

Au four et au moulin, Camara a livré un match de guerrier. Il a pressé, ratissé, et a été récompensé par son égalisation. Avant de devoir sortir, sur blessure, et de céder sa place à MOUEFFEK, qui s'est mis au diapason avec une entrée en jeu pleine d'envie.

YOUSSOUF (5), puis DIOUSSE

Au cœur du combat, Youssouf a soufflé le chaud et le froid. Une perte de balle dangereuse (40e), une bonne ouverture pour Bouanga (87e) et une sortie sous les applaudissements du Chaudron, à cause de crampes. Remplacé par DIOUSSE, auteur d'une entrée appliquée.

AOUCHICHE (4), puis NORDIN (6)

Hormis une frappe enroulée (31e), Aouchiche ne s'est pas mis en évidence. Remplacé par NORDIN, beaucoup plus percutant. Le petit ailier a délivré un bon centre pour Crivelli (76e) et s'est montré dangereux sur un rush (105e). En vain.





HAMOUMA (4), puis BOUDEBOUZ

Laissé sur le banc lors du barrage aller, Hamouma était titulaire, cette fois. Mais il n'a pas pu s'illustrer, sevré de ballons. Un bon centre pour la tête plongeante de Bouanga (46e) et c'est lui qui a tiré le corner de l'égalisation stéphanoise. Remplacé par BOUDEBOUZ, seul joueur à rater son tir au but...





BOUANGA (4)

Le Gabonais a eu les meilleures occasions vertes mais il n'a pas réussi à tromper la vigilance de Léon (3e, 46e, 87e). Pas en réussite, il aurait dû servir Khazri sur sa première occasion...

KHAZRI (3), puis CRIVELLI (6)

En pointe, Khazri a obtenu un bon coup franc mais il l'a expédié dans le mur (13e). Pour un homme qui disait que les Verts devaient porter leurs couilles, il a un peu trop joué en marchant... Remplacé par CRIVELLI, beaucoup plus combatif et à l'origine de l'égalisation de Camara. L'une des rares satisfactions de cette triste soirée.

Pour résumer Battus aux tirs au but par Auxerre (1-1, 4-5 tab), les Verts évolueront en L2 la saison prochaine. Boudebouz a provoqué la descente en ratant son tir au but. Une descente qui sanctionne les incroyables faiblesses une nouvelle fois affichées...

Laurent HESS

Rédacteur