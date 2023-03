ASSE - Amiens : Batlles ressort déçu et justifie ses choix

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Tenu en échec ce samedi sur sa pelouse par Amiens (1-1), l'ASSE a enchaîné un sixième match sans défaite consécutif en Ligue 2. En conférence de presse d'après-match, Laurent Batlles n'a pas caché sa déception de n'avoir pris qu'un point.

"Je suis un peu déçu"

"Je suis un peu déçu, je pense qu'on doit tuer le match en première mi-temps. Après, c’était un match ouvert et notre prestation n’est pas si mauvaise que ça mais on aurait dû être plus justes dans le dernier geste. À partir du moment où on ne termine pas nos actions, la gestion de la transition est très importante. Amiens a très bien joué le coup. Mais dans l’ensemble, on avance malgré tout dans ce championnat et on prend un point important. Il faut tirer le positif de ce résultat", a confié l'entraîneur des Verts avant de justifier les choix de son onze de départ.

"On avait fini comme ça à Bordeaux et j’avais trouvé certaines choses très intéressantes. Il fallait aussi faire souffler certains joueurs et gérer l’effectif. Il était important de donner du temps de jeu à tout le monde. J’ai été très heureux des entrées et c’est aussi important de compter sur le banc."

