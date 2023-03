ASSE - Amiens : l'entraîneur picard dégoûté de ne pas avoir gagné

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Après quatre victoires de rang, l'AS Saint-Etienne vient d'enchaîner un deuxième résultat nul. Ce samedi contre Amiens (1-1), elle s'est retrouvée en début de seconde période (Gomis, 57e) mais elle est parvenue à égaliser à la 77e par Nkounkou. Cependant, celui qui avait le plus de regrets à la fin de la partie, c'était Philippe Hinschberger. L'entraîneur picard a regretté que ses troupes n'aient pas mis de deuxième but avant l'égalisation stéphanoise et surtout qu'elles aient perdu le ballon bêtement au départ de l'action ayant abouti à la frappe victorieuse de Nkounkou.

"Des regrets ? À votre avis ? Si j'en crois les textos de mes copains, oui... On n'a pas appris de nos erreurs. Je suis énervé ce soir, franchement je suis très déçu ! Vous savez très bien que je ne suis pas prétentieux, venir à Saint-Étienne contre une très belle équipe dans un stade magnifique... Je pense qu'on a vu vraiment un beau match. Les deux équipes n'ont pas cessé d'attaquer, chaque fois qu'on a pu on l'a fait aussi. Mais bon, encore une fois, on donne un but. Je ne parle pas du tir dévié mais on perd un ballon qu'on ne doit jamais perdre, on donne des munitions à l'adversaire alors qu'on a globalement le match en main. On sent en tout cas qu'on est plus proche de mettre le deuxième que d'en encaisser un. Je ne dis pas que Saint-Étienne n'a pas eu de situations, mais je n'ai pas vu mon gardien avoir à effectuer d'énormes arrêts."