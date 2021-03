ASSE : Angers, blessés, dates FIFA, baisse des salaires, projet de rachat... Claude Puel se livre

Mahdi Camara : « Tout n'est pas à jeter »

Premier à s'élancer ce jeudi midi face aux micros, Mahdi Camara a dédramatiser la mauvaise série actuelle de l'ASSE. « Contre Lens, tout n’a pas été à jeter. On les a dominés, ça se voit dans les chiffres. On a été punis sur des fautes de notre part », a expliqué le milieu de terrain : « On n’est pas crispé. On sait où on en est. On sait qu'on a besoin de points. Mais il faut que l’on pousse tous dans la même direction. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien ».

« On s’attend à un gros match contre Angers. Il n’y a pas d’objectif de points précis sur les dix derniers matchs. Il faut essayer d’en prendre un maximum (…) On est conscient du classement. Il ne faut pas se mettre une crainte particulière », a ajouté Mahdi Camara concernant ce déplacement délicat sur la pelouse du SCO.

Sur son cas personnel, l'ancien Lavallois est plutôt heureux de sa saison : « J’ai la confiance du coach et je suis très heureux de pouvoir jouer autant. Il me conseille et me parle souvent. Quand on enchaîne les matchs, c’est plus facile de progresser. Après mon cas personnel, ce n’est pas le plus important en ce moment. Oui je suis satisfait de mon niveau, mais ce qui m’importe c’est le collectif ». Concernant la situation financière, il s'est également dit prêt à faire un geste : « Chacun va l’accueillir de façon différente. On va voir ce qu’on peut faire tous de nôtre côté. Ce club m’a formé. Je ferais un geste ».