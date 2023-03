ASSE, Angers : Bouhazama encore repris de volée, la FFF le charge !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

DTN depuis 2017, Hubert Fournier, dans Ouest-France, a enfoncé Abdel Bouhazama, l'ancien directeur du centre de formation de l'ASSE, qui a démissionné de son poste de coach à Angers après une dernière défaite à Montpellier (0-5) marquée par une causerie polémique. « Ses propos ne m’inspirent rien de bon, a confié l'ancien caennais et lyonnais. La posture d’éducateur n’a pas du tout été prise en compte. Les propos à l’encontre de la gente féminine, bien sûr que je les désapprouve. Et je suis particulièrement touché car ce n’est pas nouveau. Il était en charge du projet de formation au Sco et il y avait quelques alertes, déjà. Donc je ne suis pas surpris, malheureusement, car c’est quelqu’un qui a du mal à maîtriser son management, axé sur l’autoritarisme. La société est en train de changer. Et ce n’est pas la pédagogie qu’on souhaite que nos éducateurs véhiculent à nos équipes. Ces méthodes n’ont plus leur place dans le foot. Demander, lors d’une causerie, à ce que les parties intimes soient posées sur la table devant un groupe, ce sont des propos d’un autre temps. Et souvent, on y arrive lorsqu’on n’est plus en capacité d’accompagner une équipe sur le projet technique, tactique, parce qu’on a plus que ça à proposer. Ce n’est pas comme ça qu’on a des résultats. Et ce n’est pas ce qu’attendent les joueurs d’un effectif professionnel. Un entraîneur qui n’est que sur cet aspect-là n’a pas sa place en L1 et pas non plus dans nos centres de formation. »

« Ses méthodes ne sont plus adaptées »

Le tacle est appuyé. Et l'ancien défenseur ne s'arrête pas là, il charge encore Bouhazama... « J'étais venu au SCO deux ou trois semaines avant qu’Abdel Bouhazama ne prenne l’équipe première, à la suite d’un signalement d’une famille pour harcèlement vis-à-vis de son enfant, pour des propos blessants, un management de terreur qu’avait exercé Abdel Bouhazama. On était venu avec des gens du Ministère des sports, une délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports. On avait échangé avec lui, le président, auditionné de nombreux jeunes. On avait préconisé qu’il arrête l’encadrement de l’équipe réserve car il avait du mal à gérer ses émotions sur le banc de touche. Beaucoup de ses collaborateurs avaient quitté le club car ils ne pouvaient plus travailler avec lui. Je pense que c’est quelqu’un qu’il va falloir accompagner pour qu’il prenne conscience que son management n’est plus adapté à un public actuel. Un entraîneur qui ne fait que gueuler au bord du terrain, qui a des propos déplacés voire vulgaires auprès de ses joueurs, ça ne correspond pas à la vision que j’ai de l’éducateur et de l’entraîneur moderne. Il y a un travail qu’il doit faire sur lui-même, car ses méthodes ne sont plus adaptées. »