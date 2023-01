ASSE, Angers : deux miracles plutôt qu'un pour Bernardoni !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

En arrêtant le tir au but de Jean-Ricner Bellegarde, avant de voir la tentative de Gerzyno Nyamsi échouer sur sa barre, Paul Bernardoni a été le grand artisan de la qualification d'Angers hier soir à Strasbourg, en Coupe de France. Un succès qui a permis au SCO, lanterne rouge de L1, ne mettre un terme à une vilaine série de 9 défaites consécutives.

Et comme le révèle Poteaux Carrés, Bernardoni a brillé dans un exercice qui lui avait peu souri la saison dernière avec les Verts... Il s'était en effet incliné 10 fois sur 10 sur des penaltys ou des tirs au but : face à Dembélé (OL), Payet et Dieng (OM), Moffi (FC Lorient), Blas (FC Nantes) et bien sûr aux Auxerrois Dugimont, Jubal, Perrin, Charbonnier et Touré, lors du barrage retour fatal à l'ASSE, en mai dernier.