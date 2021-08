ASSE : Puel tient un cador anglais 

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Green déjà le meilleur gardien anglais ? Alors que le nouveau portier numéro 1 de l’ASSE a prolongé son contrat avec les Verts cette semaine et a annoncé qu’il avait choisi l’Angleterre pour la suite de sa carrière internationale, il a été appelé avec les Espoirs anglais. Néanmoins, le joueur formé à l’ASSE pourrait bientôt taper à la porte des A.

Green bientôt chez les A ?

Deux bonnes nouvelles pour le gardien des Verts de 21 ans cette semaine. De plus, Sky Sport a notamment établi le 11 type de l’Angleterre en fonction des stats, et surprise ou non, Etienne Green apparait dans les cages. Il devance Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), et Sam Johnstone (West Bromwich Albion). S’il va déjà falloir sans doute que Green engrange du temps de jeu chez les Espoirs pour passer chez les A, ses prestations avec l’ASSE pourraient faire réfléchir Gareth Southgate, sélectionneur des A et finaliste du dernier Euro. Affaire à suivre, mais à lui de faire une grosse saison avec les Verts désormais !

Introducing your #YoungLions 🦁



Lee Carsley has named 24 players in his squad for the upcoming games against Romania and Kosovo: — England (@England) August 27, 2021