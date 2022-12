ASSE : Annecy avance dans le flou avant d’affronter les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le lundi 26 décembre, l’ASSE défie Annecy pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Aujourd’hui, le club d’Haute-Savoie a gagné contre Grenoble (2-0) pour le dernier match amical de sa préparation. Laurent Guyot s’est exprimé après la victoire des siens pour le Dauphiné Libéré.

« On a fait des choses dans le contenu qui sont intéressantes. Je ne dirais pas que la victoire est anecdotique car c’est toujours bien de gagner un match. Après c’est une victoire, oui, mais il n’y a pas trois points au bout. Il faut être mesuré. »

« On est toujours en phase de préparation avec l’objectif d’être prêt pour le 26 et le 30 décembre car on joue deux adversaires qui sont à la lutte avec nous pour le maintien, Saint-Etienne et Nîmes. On est un peu dans l’inconnu avec cette coupure et une deuxième partie de saison qui sera très longue entre le championnat, 23 matchs, et la Coupe de France. », a lâché le coach d’Annecy.