ASSE - Annecy : Briançon sort encore sur blessure !

Sorti sur blessure le week-end dernier lors de la victoire sur la pelouse du SCO d’Angers (0-3) en raison d’une alerte aux adducteurs de la cuisse droite, Anthony Briançon allait mieux cette semaine et était titulaire ce samedi contre Annecy. Mais le défenseur central et capitaine des Verts a rechuté lors de cette rencontre et a été contraint de céder sa place à Dylan Batubinsika à la 63e minute.

63e : 🔄 Touché sur l'action précédente 😪, Anthony Briançon doit quitter les siens. Dylan Batubinsika entre en jeu !



💚 2-0 🔴 #ASSEFCA — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 24, 2024

