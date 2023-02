ASSE - Annecy : Batlles a fini au bord des larmes à cause de ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Au micro de Robert Malm, Laurent Batlles a analysé la rencontre dans un premier temps : « Comme je l'ai dit aux joueurs après le match, ce qui a été important ce sont les qualités mentales et morales qu'on a mis dans cette rencontre. L'intensité qu'on a mis aussi. A partir du moment où on joue comme ça, où on a le public derrière nous et qui pousse, c'est tout de suite mieux. Bien sûr, on a encore fait quelques petites erreurs qui nous ont coûté deux buts, deux beaux buts d'ailleurs... Mais voilà, on savoure malgré tout une victoire qui était mérité (…) En gagnant ce soir, les joueurs se donnent un petit peu de tranquillité même s'il n'y a rien d'acquis et qu'on n'est pas sorti de cette zone dangereuse ».

Désormais, le coach des Verts – qui restera en poste au moins une semaine de plus – peut se tourner vers son prochain objectif : la réception de Dijon. Un autre match entre ex de Ligue 1 malades. « On a une semaine pour préparer le match de Dijon. Un match important pour les deux équipes. On va essayer de continuer à travailler. On verra comment ça se passera... »

« On construit de l'humain »

Lancé sur sa réaction au coup de sifflet final, Laurent Batlles a semblé très touché par ce que ses joueurs lui ont dit après la rencontre, au point de l'évoquer avec les yeux brillants et au bord des larmes : « Ce qui m'importait ce soir, c'est ce que j'ai entendu surtout de la part de mes joueurs. C'est quelque chose qui est important pour un entraîneur. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Je vais le garder pour moi et pour eux. C'est des choses que nous avons vécu depuis quelques jours, en mettant des choses en place entre nous. Je pourrais le dire un peu plus tard mais il faut d'abord avancer avec humilité car on sait de là où on vient... On construit des victoires dans les moments difficiles, c'est aussi là qu'on construit un groupe. On construit de l'humain et c'est ce qu'on aspire à avoir presque tout le temps ».

