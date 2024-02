ASSE - Annecy : Sainté enchaîne et monte sur le podium, les enseignements du succès des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Après ceux contre Troyes (5-0) et sur la pelouse du SCO d'Angers (0-3), l'AS Saint-Étienne a enchaîné ce samedi un troisième succès consécutif en battant sans se montrer brillant Annecy (2-1) grâce à des buts d'Irvin Cardona (10e) et d'Ibrahim Sissoko (41e). Voici les enseignements à retenir du match des Stéphanois.

Les Verts peuvent encore remercier Larsonneur

Même s'il n'a pas enchaîné un troisième clean-sheet d'affilé, encaissant un but sur pénalty en fin de match (86e), Gautier Larsonneur, auteur de quatre parades, a été l'un des grands artisans de la victoire des Verts.

Cardona encore décisif !

Après avoir inscrit le week-end dernier lors de la victoire face au SCO d'Angers (0-3) son premier et deuxième but sous le maillot stéphanois, Irvin Cardona a de nouveau fait trembler les filets ce samedi et a aussi délivré une passe décisive à Ibrahim Sissoko sur une merveille de centre.

L'ASSE monte provisoirement sur le podium

Grâce à cette troisième victoire d'affilée, les hommes d'Olivier Dall'Oglio montent provisoirement sur la troisième place du podium en attendant les autres résultats de la 26e journée de Ligue 2 et peuvent croire encore un peu plus à leurs chances de montée.

✅ Troisième succès consécutif, trois points de plus au compteur et une troisième place provisoire !



Rendez-vous à Paris ! 👊💚 pic.twitter.com/I8eIj9S060 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 24, 2024

Podcast Men's Up Life