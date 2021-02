ASSE : Anthony Modeste a un apport inattendu pour le projet de Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Si l'urgence de la situation sportive a poussé Claude Puel à se reposer sur plusieurs éléments d'expérience comme Debuchy, Moulin, Khazri ou encore Bouanga, le technicien de l'ASSE sait que le fond de son projet passe par l'éclosion des jeunes stéphanois qui représenteront l'avenir du club.

Lucas Gourna-Douath, Mahdi Camara ou encore Charles Abi offrent notamment de belles perspectives à Claude Puel, qui peuvent compter sur les anciens pour les accompagner. En ce sens, avoir recruté Anthony Modeste s'avère justement très utile. L'Equipe évoque en effet ce dimanche l'importance prise par l'attaquant dans le vestiaire. Ce dernier « surprend ses nouveaux équipiers par sa simplicité et un professionnalisme intact ».

Abi apprend beaucoup depuis son arrivée

Le quotidien estime d'ailleurs que « le comportement du Martiniquais a valeur d'exemple. Notamment auprès des jeunes Stéphanois, pas encore tous au fait des exigences de haut niveau ». Charles Abi confirme d'ailleurs l'apport de Modeste. « Il y a une différence technique et tactique dans le football d'adulters. J'observe Anthony dans son travail face au but et cela me permet d'apprendre. Sa venue m'aide beaucoup », assure le jeune buteur de l'ASSE.