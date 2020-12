ASSE : Aouchiche, c'est quoi le problème ?

Après son but contre Nice (1-3), il y a deux mois, Adil Aouchiche avait expliqué qu'il montait en puissance. Mais depuis, l'ASSE reste engluée dans sa spirale négative, avec aucune victoires lors des dix dernières journées de L1 (3 nuls, 7 défaites) et les affaires se sont gâtées pour Aouchiche.

Le dernier Vert à avoir marqué dans le jeu, c'est lui

Toujours scotché à 2 buts et 2 passes décisives, le Titi parisien a vu son temps de jeu chuter en flèche. Relégué sur le banc avec le retour des bannis (Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri), il n'est pas entré en jeu lors des deux derniers matches contre Lille (1-1) et dimanche à Dijon (0-0). Pourtant, alors que les Dijonnais n'étaient plus du tout dangereux en fin de rencontre, hier, son apport aurait pu être intéressant. Mais Puel a préféré lancer Boudebouz, puis Arnaud Nordin, et laissé Zaydou Youssouf dans son rôle de milieu excentré jusqu'au bout. Une sale période pour Aouchiche, qui reste le dernier joueur stéphanois à avoir inscrit un but dans le jeu. Contre Nice, il y a deux mois, sur une offrande de Romain Hamouma.