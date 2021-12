ASSE : Aouchiche garde un motif d'espoir après Brest

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le match d'hier à Brest (0-1) a constitué une parfaite synthèse des maux stéphanois cette saison. Il y avait des absents pour cause de blessure, des suspendus, il y a aussi eu une erreur d'arbitrage ayant précipité la défaite et, pour finir, une grosse dose de malchance avec ces deux barres en trente secondes. Malgré ça, Adil Aouchiche a déclaré au Progrès que lui comme ses coéquipiers ne baisseraient pas les bras.

"On perd encore sur une erreur et un pénalty. Même si parfois on fait de matches ratés ou moyens, c’est chiant de perdre sur des décisions comme celle-là. Contre le PSG, l’expulsion est sévère. Là, je pense que Lucas (Gourna-Douath) se fait pousser dans le dos et qu’il y a faute. Je trouve qu’on joue bien ces derniers temps mais on est pénalisé par des choses comme ça. Les deux barres en fin de match, ça va avec le contexte. Il n’y a rien qui va. Avoir trois grosses actions comme ça en si peu de temps, ce n’est pas donné à tout le monde… On va dire que c’est un ensemble. Il faut accepter de manger son pain noir. Ce qui est bien avec cette équipe, c’est que personne ne lâche ou ne triche. On est en manque de chance."

Sanction purgée pour @TimotheeKolo 💪



Expulsé face à Paris, le numéro 5️⃣ sera disponible pour #ASSESRFC 💚 pic.twitter.com/Qnva7w30qU — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 2, 2021