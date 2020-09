ASSE : Aouchiche, Neyou, Rivera, Gourna... qui sera la révélation stéphanoise de la saison ?

Jean-Loup, Ploërmel :

''Sans aucune hésitation, ce sera pour moi Adil Aouchiche. À seulement 18 ans, on voit déjà qu'il est à l'aise techniquement. Je vais également citer Zaydou Youssouf... Mais est-ce que ce sera une révélation s'il réalise une grosse saison ? Je ne pense pas, ce serait une confirmation au vu de ce qu'il a montré la saison précédente avant sa blessure.''

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

''Pour moi, il y aura deux révélations cette saison. En premier lieu, je pense à Yvan Neyou, qui a montré de très grandes qualités techniques lors de son entrée en jeu contre le PSG, en finale de la Coupe de France. Ce garçon a démontré toute l'étendue de son talent et a déjà gagné ses galons de titulaire. Je l'ai encore trouvé très bon ciontre Lorient. Maxence Rivera devrait également exploser au plus haut niveau. Il a déjà prouvé qu'il possédait d'intéressantes qualités de passe, de percussion et d'adresse devant le but lors des matches amicaux. Cette éclosion devrait être grandement facilitée par Claude Puel, qui le tient en haute estime.''

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

''La révélation sera Gourna-Douath. Pour l'avoir déjà vu jouer, il est très impressionnant ! Il est en plus capitaine en sélection avec l'équipe de France. Même s'il n'a que 17 ans, il gravit petit à petit les échelons, j'espère qu'on lui donnera sa chance.''

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

''Maxence Rivera. Tout d'abord, il a un profil très prometteur au vu de son jeune âge. On a pu voir durant les matches amicaux qu'il a progressé, et s'il continue sur cette voie, Puel devrait lui donner encore plus de temps de jeu. C'est un joueur qui a une bonne vision et un bon volume de jeu. J'ai bien aimé son entrée en jeu contre Lorient. Il va prendre de plus en plus d'expérience et pourrait à l'avenir devenir un titulaire. »

Celia, Chambon-Feugerolles :

''Il y a de fortes chances pour que ce soit Yvan Neyou. Il a énormément de potentiel comme on a pu le voir face au PSG et Lorient. Il devrait avoir un temps de jeu conséquent, surtout si M'Vila s'en va.''

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

''Aouchiche devrait être dans un premier temps le jeune qui aura le plus de temps de jeu. Claude Puel s'est battu pour le faire venir à l'ASSE, ce n'est sûrement pas pour le laisser sur le banc... Après comme toujours, il faudra qu'il soit performant sinon il perdra sa place. Mais je crois vraiment en lui. Il m'avait impressionné en Youth League avec le PSG. J'espère qu'il confirmera tous les espoirs placés en lui en Ligue 1.''

Thomas, Valence :

''Je vais miser sur Charles Abi. C'est à mon sens celui qui a réalisé les meilleures prestations en matches amicaux sur le front de l'attaque, en attestent ses 5 buts. Je suis persuadé qu'il aura à cœur de prendre une revanche sur la saison passée, durant laquelle il n'avait pas inscrit le moindre but en championnat... Je pense qu'il est passé devant Krasso dans la hiérarchie des ''numéro 9''. Il est capable de planter au moins 10 buts cette année !''

Audrey, Sennecey-le-Grand :

''Fofana a été la révélation la saison passée. Pour cette saison, ce n'est pas évident d'en citer qu'un... Beaucoup de jeunes ont intégré le groupe professionnel. Je pense que ce sera certainement Rivera ou Aouchiche. Ce sont deux très bons techniciens, à qui le coach fait confiance.''