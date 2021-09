ASSE : Aouchiche se prend plusieurs taquets en interne

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Recruté à l'été 2020 par l'AS Saint-Etienne en provenance du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche progresse match après match chez les Verts. Mais le nouveau directeur du centre de formation de l'ASSE, Laurent Huard, qui a connu le jeune milieu offensif français au PSG, ne manque pas de le recadrer.

"Le clin d’œil qui est sympa c’est que je vois Adil Aouchiche au quotidien. Je vois son évolution tous les jours. C’est un côté sympa mais c’est tout. Cela me donne l’opportunité de le croiser un petit peu plus souvent. Tout formateur suit l’évolution des jeunes joueurs qu’il a eu. Adil, je peux même lui mettre quelques "tacles" de temps en temps, c’est peut-être pour lui que c’est un petit peu dérangeant de me retrouver", a confié le nouveau patron de la formation stéphanoise dans un entretien accordé à Envertetcontretous.

