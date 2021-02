ASSE : Aouchiche sème (involontairement) la zizanie au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Yvan Neyou

Même s'il a fait un petit tour sur le banc au cœur de l'hiver, Adil Aouchiche réalise une première saison très intéressante à l'AS Saint-Etienne. Précieux dans l'élaboration du jeu, très bon sur coup de pied arrêté, le milieu offensif était une priorité de Claude Puel l'été dernier et il prouve à son entraîneur qu'il a bien fait de se battre pour le faire venir. Par la même occasion, Aouchiche montre qu'il a bien fait de quitter son club formateur, le PSG, où il aurait ciré le banc plus souvent qu'à son tour.

Pas de place dans l'effectif parisien pour les jeunes

Et justement, sa réussite est en train de donner des idées à ses anciens partenaires du centre de formation. Ainsi, le jeune Kays Ruiz-Atil se dirige-t-il vers la sortie à la fin de saison, au terme de son contrat avec le PSG. Les deux camps négocient depuis des mois une prolongation mais, selon RMC Sport, deux points majeurs devraient conduire à une séparation en juin.

Le premier, c'est le règlement d'une prime comprise entre 1,5 M€ et 2,5 M€ pour inciter le jeune joueur à signer. Le PSG, frappé par la crise économique, refuse de verser une telle indemnité. Le deuxième, c'est évidemment le temps de jeu réservé à Ruiz-Atil à l'avenir. Cette saison, Thomas Tuchel l'a titularisé à Lens, en début de championnat, quand tous les titulaires étaient absents à cause du Covid-19. Mais par la suite, il a dû se contenter d'entrée en jeu. Et ça ne devrait pas s'améliorer vu la concurrence au milieu de terrain dans un effectif criblé de stars. Pour Ruiz-Atil comme pour Aouchiche avant lui, le mieux est donc d'aller voir ailleurs !

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

Il est le leader des Verts ! Debuchy montre l'exemple par son engagement sous les couleurs de l'ASSE. Prolonger le capitaine ne serait pas une mauvaise idée...

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/iD2NmlloE7 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) February 2, 2021

Pas de place dans l'effectif parisien pour les jeunes

Et justement, sa réussite est en train de donner des idées à ses anciens partenaires du centre de formation. Ainsi, le jeune Kays Ruiz-Atil se dirige-t-il vers la sortie à la fin de saison, au terme de son contrat avec le PSG. Les deux camps négocient depuis des mois une prolongation mais, selon RMC Sport, deux points majeurs devraient conduire à une séparation en juin.

Le premier, c'est le règlement d'une prime comprise entre 1,5 M€ et 2,5 M€ pour inciter le jeune joueur à signer. Le PSG, frappé par la crise économique, refuse de verser une telle indemnité. Le deuxième, c'est évidemment le temps de jeu réservé à Ruiz-Atil à l'avenir. Cette saison, Thomas Tuchel l'a titularisé à Lens, en début de championnat, quand tous les titulaires étaient absents à cause du Covid-19. Mais par la suite, il a dû se contenter d'entrée en jeu. Et ça ne devrait pas s'améliorer vu la concurrence au milieu de terrain dans un effectif criblé de stars. Pour Ruiz-Atil comme pour Aouchiche avant lui, le mieux est donc d'aller voir ailleurs !