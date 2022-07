ASSE : Aouchiche victime d’une terrible injustice chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Beaucoup ont cru en lui, beaucoup ont été déçus ou agacés, pourtant Adil Aouchiche est vraisemblablement victime d'une injustice depuis son arrivée dans le Forez à l'été 2020. Arrivé libre du PSG avec une étiquette de crack, l'AS Saint-Étienne avait tout de même versé au petit prodige une prime de 4 millions d'euros à la signature alors qu'Aouchiche n'avait que 17 ans et 162 minutes disputées en pro avec Paris.

Victime d'une sale image

Cette étiquette a coûté cher à la réputation du joueur qui représente aujourd'hui le plus gros salaire des Verts sans s'être imposé comme titulaire pendant que le club connaît d'énormes difficultés économiques. Pourtant Mohamed Toubache-Ter, très proche du club et de son effectif, assure qu'Aouchiche ne mérite pas toutes les critiques à son encontre. "Adil Aouchiche est très loin de l’image qu’il renvoie ! Les gens ont sûrement l’image d’un insolent, nonchalant, hautain. C’est tout le contraire: très intelligent, posé, très humble & patient. Bref, ne pas se fier à cette fausse impression via les réseaux." a déclaré l'insider sur twitter.

L'heure debriller ailleurs pour Aouchiche ?

Une source proche du club vole à la rescousse d'un joueur mal-aimé. Son avenir est encore incertain puisque la piste Feyenoord patine. Sous contrat avec Saint-Étienne jusqu'à l'été prochain uniquement, Aouchiche ne devrait cependant pas rester à Sainté selon toute vraisemblance. Peut-être que certains supporters auront eu raison de lui.