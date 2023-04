ASSE : Appiah et un autre bémol gâchent la victoire à Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

L'AS Saint-Etienne a frappé fort hier soir sur la pelouse de Grenoble (2-0). Les hommes de Laurent Batlles ont largement dominé une équipe qui aurait pu se mêler à la lutte pour la montée si elle s'était imposée. Non seulement les Verts ont gagné, enregistrant un dixième match d'affilée sans défaite et intégrant la première partie du classement, mais en plus, ils auraient mérité de s'imposer beaucoup plus largement. Plus de doute désormais : après leur excellent marché hivernal, ils sont taillés pour jouer les premiers rôles, ce qu'ils devraient faire la saison prochaine.

Monconduit, encore out pour Metz

Mais il n'empêche qu'ils rencontrent tout de même des pépins. Ainsi, Dennis Appiah est sorti en cours de seconde période hier au stade des Alpes. Le défenseur souffre d'une contracture à l'adducteur mais il devrait pouvoir tenir sa place pour le choc contre Metz samedi. Plus problématique est la blessure de Thomas Monconduit. Le milieu de terrain souffre lui aussi des adducteurs et manquera à coup sûr la réception des Lorrains. Heureusement, pour le moment, ces pépins n'entravent pas la marche en avant de l'équipe...

