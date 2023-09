ASSE : Appiah valide deux recrues estivales

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Au moment de son recrutement, le 31 août, Florian Tardieu était annoncé comme le futur pilier de l'ASSE. Et effectivement, depuis que le milieu est là, les Verts n'ont plus perdu (2 victoires, 1 nul). Même constat pour Dylan Batubinsika, présenté comme un grand défenseur. Les deux hommes sont devenus des incontournables dans le système de Laurent Batlles, ce qu'a confirmé leur coéquipier Dennis Appiah en conférence de presse.

"Dylan sera un très grand défenseur"

"Dylan est un joueur très costaud et très fort dans les duels, derrière c’est une arme en plus pour nous. Je m’entends bien avec lui en plus, on rigole bien c’est forcément plus facile après sur le terrain. Il est grand, il gagne des duels offensifs, le seul conseil que je pourrais lui donner c’est de parler un peu plus et de se monter un peu plus car je pense qu’il a ce vécu international qui peut nous apporter pas mal de choses. Il y a aussi quelque chose qu’on m’a dit à moi et que je n'aime pas qu’on me dise mais on sait qu’il est bon, qu’il joue juste mais parfois il peut paraitre "tranquille". S'il enlève juste ça, ce sera un très grand défenseur."

"Florian est arrivé tranquillement dans le groupe, en toute humilité, en apportant ce qu’il sait faire. Il court beaucoup au milieu de terrain, il apporte beaucoup de liant, techniquement c’est propre. C’est un joueur à qui on peut passer le ballon, on n’a jamais peur de lui donner. Il a surtout cette capacité que moi j’aime bien : orienter le jeu. On a tendance à toujours rester du même côté et je pense qu’on doit progresser sur ce point, Flo’, il a justement cette capacité à renverser le jeu."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🏟 #ASSEUSLD, c'est dans une semaine (18h45) !



🎟 Votre place en tribune 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢-𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭, 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 ou bien en @ZEbetFr 𝐄𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 27, 2023

Podcast Men's Up Life