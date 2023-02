ASSE : après Bastia, Batlles secoue ses joueurs, s’en prend au Mercato et en appelle au peuple vert

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et patatras. Après une bonne période, on pensait naïvement que l’ASSE allait se remettre en état de marche mais les Verts viennent d’encaisser deux défaites d’affilée, samedi contre Sochaux (2-3) puis hier à Bastia (0-2). En Corse, tout n’est pas à jeter pour les hommes de Laurent Batlles mais leur manque d’équilibre et de réalisme leur a encore été fatal.

« Ils nous ont mangés dans tous les duels, a soufflé le coach de l’ASSE au micro de beIN SPORTS. A partir du moment où on joue le maintien, on doit être au même niveau qu'eux, notamment là-dedans. On doit prendre conscience qu'il faut essayer d'être beaucoup plus performant là-dedans pour pouvoir se sauver. Parce que ça ne passera pas que par du beau jeu, ça passera aussi par des matches où il faudra aller chercher autre chose, un supplément d'âme que je n'ai pas vu. »

Déçu par le manque de répondant de ses joueurs, Batlles veut profiter des deux prochains matches à domicile pour se relancer. « Il faut se projeter sur le match de samedi contre Annecy. On a deux matches à domicile qui arrivent devant notre public, il faudra montrer beaucoup plus de choses que ce que l'on a montré sur les derniers matches, notamment dans l'agressivité et dans le gain des duels, a-t-il ajouté. Enormément de joueurs sont arrivés cet été, beaucoup sont arrivés cet hiver, ce n’est pas évident de trouver quelque chose plus ou moins de légitime et de cohérent. Il faut un petit peu de travail. Maintenant on sait que dans ce milieu on n’en a pas, il faut des résultats pour avoir du temps. On a un mois de février très important car après ces deux matches à domicile on va à Nîmes et on reçoit Pau. Il faudra faire des points, faire autre chose que ce que l’on a fait ce soir au niveau de l’intensité. »