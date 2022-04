ASSE : après Bordeaux, Khazri lance un message à Nice et Rennes

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

A la mi-temps de son match à Bordeaux ce mercredi, c'était la catastrophe pour l'AS Saint-Etienne, menée 0-2. A la dernière minute aussi puisque Jimmy Briand a marqué, avant que son but soit annulé par le VAR. Mais entre les deux, les Verts ont trouvé les ressources pour égaliser. Ce qui leur permet ce soir de laisser le FCGB à quatre points. Au micro d'Amazon, Wahbi Khazri s'est félicité de la réaction de son équipe ce soir et a expliqué ne pas craindre le calendrier des prochaines semaines (Monaco, Rennes, Nice), pourtant relevé.

"On vient et on maintient l'écart avec Bordeaux. Vu la physionomie du match, il faut prendre ce point du match nul parce qu'en étant mené 2-0 ça pue un peu la merde. On voit l'état d'esprit d'un groupe qui ne lâche encore une fois rien. On est mené au score, on ne gagne pas ce match, on est à deux doigts avec la tête d'Arnaud Nordin sur la barre. On est pas loin de frôlé la correctionnelle aussi sur leur but hors-jeu. On ne va rien lâcher jusqu'au bout. Cela fait plusieurs fois dans la saison qu'on est menés et qu'on parvient à revenir au score. Cela montre l'état d'esprit du groupe. Il faut retenir cet état d'esprit, les supporters qui sont venus en nombre, ça nous a fait du bien. Le calendrier ne nous fait pas peur. On est des joueurs de Ligue 1, on n'a rien à envier aux autres joueurs de Ligue 1. On va se battre jusqu'au bout, peu importe l'adversaire, on est l'AS Saint-Étienne."

Pour résumer L'attaquant de l'ASSE Wahbi Khazri s'est satisfait du match nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2), après que son équipe se soit retrouvée menée 2-0 à la pause. Le fait que le calendrier d'ici la fin de saison soit compliqué ne l'effraye pas.

Raphaël Nouet

Rédacteur