ASSE : après Hamouma, les Verts officialisent un autre retour

On le sait, Romain Hamouma a réintégré l'ASSE après avoir raccroché les crampons. L'ancien numéro caennais s'occupe des jeunes attaquants du club forézien et il vient également prêter main forte à Laurent Batlles ponctuellement. Comme lui, Loris Néry est de retour chez les Verts.

Néry nouvel arbitre du club !

Formé à l'ASSE, l'ancien défenseur entame une reconversion dans l'arbitrage et il officie sous les couleurs de son club de coeur, qui a annoncé la nouvelle sur ses antennes officielles... "Pur produit stéphanois, Loris Néry qui a connu le monde professionnel à 19 ans à l’ASSE et disputé 28 matchs avec les Verts au poste de défenseur, a annoncé mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. Passé aussi par Valenciennes, Nancy et Grenoble, le natif de Saint-Étienne comptabilise plus de 260 matchs en pro et quelques sélections avec les équipes de France de jeunes. Âgé de 32 ans, Loris Néry entame désormais un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle tourné vers l’arbitrage. Après avoir passé le premier certificat d’arbitre, Loris Néry a intégré la section de l’AS Saint-Étienne. Il aspire désormais à rejoindre les meilleurs championnats français à l’instar de Gaël Angoula ou encore Jérémy Stinat. Loris Néry a eu le bonheur de connaître son premier match comme arbitre central, c’était ce dimanche 22 octobre à l’occasion d’un match de District 2 entre La Fouillouse et le club de Toranche. L’AS Saint-Étienne souhaite à Loris un bon retour au club et une belle carrière dans l’arbitrage".

