ASSE : après Khazri, Bouanga et Nordin, un quatrième Vert sort du silence après la relégation

L’ASSE connaît une période extrêmement difficile. Les Verts ont été relégués en Ligue 2, après leur défaite contre Auxerre, lors du barrage d’ascension. Alors que le club a un nouvel entraîneur, plusieurs joueurs se sont exprimés sur leur ressenti sur la relégation. Après Wahbi Khazri, Denis Bouanga et Arnaud Nordin, un nouveau joueur de l’ASSE est sorti du silence.

Mickaël Nadé s’est exprimé, plus d’une semaine après la défaite contre Auxerre : « Je ne peux pas décrire la déception que l'on ressent actuellement. Sans doute l'un des moments les plus difficiles à encaisser de notre carrière. Profondément déçu de notre relégation, mais déçu aussi pour vous, bénévoles, supporters et salariés. A nous maintenant de rester souder, d'apprendre de nos erreurs et de se relever. Je suis persuadé que nous retrouverons l'élite du football. Encore un grand merci à tous les supporters pour leur soutien sans faille. »

