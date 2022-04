ASSE : après la déroute à Lorient, Dupraz allume ses joueurs et enregistre une mauvaise nouvelle

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Jeudi, notre consultant, Dominique Bréard, écrivait sur notre site que la "câlinothérapie" instaurée par Pascal Dupraz depuis son arrivée à l'ASSE le 15 décembre avait atteint ses limites. Que le Savoyard ne pouvait plus se contenter d'endosser la responsabilité des défaites et de féliciter ses troupes pour les victoires. Visiblement, le message a été entendu...

"Il y a eu des attitudes déplaisantes"

Hier soir, après la déroute au Moustoir (2-6) où son équipe avait pourtant mené 2-0, Dupraz a déclaré : "Tout le monde sait que c'est là que le bât blesse (en défense). Il y a eu des attitudes déplaisantes". Il a ajouté : "Quand on fait cette entame, l’entraîneur que je suis doit tout faire pour qu’ils conservent l’humilité, le respect de notre métier et ses fondamentaux. À partir du moment où on en fait trop, on reçoit la déconvenue qu’on pressentait. Pas de filtre au milieu, pas de bons gestes défensivement. Certains qui pensent qu’on doit presser constamment pendant que d’autres sont sur le reculoir. Sentiment de gâchis après le début de match".

Certains Verts pourraient donc subir les conséquences de cette humiliation en faisant un petit tour sur le banc. Ce ne sera pas le cas d'Enzo Crivelli, blessé dès l'échauffement et qui n'a pas pris part au match hier. D'après L'Equipe, l'attaquant qui a joué ses premières minutes à l'ASSE dimanche dernier contre l'OM souffrirait d'une déchirure à une cuisse. Il pourrait ne plus rejouer de la saison...

Pour résumer Humilié par Lorient (6-2) alors que son équipe menait 2-0, l'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz, a pointé du doigt certains comportements dans son groupe. Et appris qu'il allait sans doute devoir faire sans Enzo Crivelli jusqu'à la fin de la saison.

Raphaël Nouet

Rédacteur