ASSE : après la piste cambodgienne, un quatrième candidat au rachat prêt à se dévoiler ?

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Certains supporters de l’ASSE pourraient ne plus regarder le PSG version qatarie de la même manière dans un avenir plus ou moins proche. Ces derniers jours, on a ainsi appris que le club forézien pourrait bientôt passer sous pavillon cambodgien avec à sa tête un certain Norodom Ravichak.

On est encore loin d’une passation de pouvoir mais le prince héritier du Cambodge s’est officiellement placé pour racheter l’ASSE en déposant une lettre de garantie bancaire de 100 millions d’euros vendredi. Il vient donc livrer bataille aux deux candidats déjà déclarés dans cette course à la succession du duo Caïazzo-Romeyer : Terrapin (fonds d’investissement américain) et Olivier Markarian (soutenu par une puissante société financière du Luxembourg).

Si la journée de demain pourrait être décisive, ces derniers pourraient ne pas être les seuls à s’intéresser au rachat de l’ASSE ! Dans son édition du jour, L’Équipe n’occulte en effet pas du tout « la possible existence d’un quatrième candidat caché. »

‼️La vente de l’#ASSE pourrait s’accélérer avec des réunions mardi avec notamment le prince héritier du Cambodge en pôle position



Le Cambodgien aurait les faveurs de Caïazzo. Pas celles de Romeyer qui préfère Markarian.