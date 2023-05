ASSE : après la polémique arbitrale à Laval, bonne nouvelle pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

La polémique arbitrale entre Laval et l’ASSE (2-1) trotte encore dans les têtes des supporters stéphanois. Lundi, l'insider Mohamed Toubache-Ter nous a appris que l'arbitre de la rencontre, Abdelatif Kherradji, se serait excusé à la mi-temps auprès des Verts après le pénalty sifflé en faveur des Tango. Antonin Bobichon a enfoncé un peu plus le clou : « On a été un peu surpris de la décision de l'arbitre. Peut-être que le fait que Saint-Etienne ne joue rien contrairement à nous a peut-être joué. On est content d'avoir eu ce coup de pouce. »

L’ASSE reste sur un bon souvenir avec Legat

Si l’ASSE a déjà basculé sur la réception de QRM, samedi à Geoffroy-Guichard (19h), les Verts retrouveront une vieille connaissance au sifflet : Pierre Legat. Pour la quatrième fois de la saison, l’officiel de 31 ans arbitrera les hommes de Laurent Batlles. L’intéressé avait notamment expulsé Etienne Green à Pau (2-2) et Jimmy Giraudon dans le Chaudron contre Rodez (0-2), avant de valider il y a un mois les superbes buts victorieux de Niels Nkounkou et Jean-Philippe Krasso à Grenoble (2-0). Un heureux présage ?