ASSE : Après le Maire Gaël Perdriau, les supporters remettent un coup de pression !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Chaude actualité autour de l'ASSE. Car si l'équipe de Claude Puel a fait un grand pas vers le maintien, en s'imposant dimanche à Nîmes (2-0), le Maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a choisi But! Sainté pour mettre les deux présidents du club, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, sous pression. Leur demandant, notamment, d'en dire plus sur l'avenir de l'ASSE, leur envie de vendre, ou non, et les supposés dividendes touchés par les deux hommes.

En attendant que Romeyer et Caïazzo s'expriment, les supporters maintiennent la pression. Et des banderoles ont ainsi été déployées sur les grillages de Geoffroy-Guichard et de l'Etrat. Ou on peut lire, entre autres, "Votre silence est l’aveu de votre culpabilité" et "Direction démission." A l'Etrat, il est fait allusion au copinage, aux dividendes, et aux 3 mois que les supporters attendent des explications.

Chaude ambiance...