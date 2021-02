ASSE : après le mercato, Puel va s'attaquer à un chantier majeur

L'AS Saint-Etienne aura été l'un des principaux acteurs de ce marché hivernal avec les arrivées dans les dernières heures de Pape Abou Cissé (Olympiakos) et d'Anthony Modeste (Cologne) en prêt. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Claude Puel peut souffler. Au contraire…

"J'ai fixé une deadline et on s'y tiendra"

Comme révélé par le site En Vert et Contre Tous, la majeure partie des entraîneurs et encadrants du centre de formation seront en fin de contrat en juin. Une situation assez improbable qui aurait de quoi inquiéter. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Claude Puel a expliqué qu'il s'agissait de son premier chantier d'envergure.

"On reviendra vers eux fin janvier, première quinzaine de février. C'est une démarche normale, c'est particulier avec les championnats coupés, c'est très particulier. Je l'avais dit en novembre et décembre, j'ai fixé une deadline et on s'y tiendra. Il y a une cohérence pour tout notre staff. Les choses se font tout à fait normalement et dans les bonnes dates."