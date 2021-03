ASSE : après Lens, Puel a trouvé un moyen de garder les Verts sous pression

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Défait ce mercredi face au RC Lens (3-2), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a enchaîné un deuxième revers consécutif en championnat. Éliminé de la Coupe de France, l'ASSE ne rejouera pas avant dix jours. Mais l'entraîneur stéphanois, Claude Puel, a trouvé un moyen de garder son groupe sous pression.

Le plan de Claude Puel

ASSE Credit Photo - Icon Sport

En effet, les Verts feront une opposition entre eux ce samedi au centre Robert Herbin. "On préfèrerait enchaîner comme après notre défaite à Lorient. Le fait de pouvoir rejouer dans la foulée permet au groupe d'être revanchard. (...) On a dix jours sans compétition qu'il va falloir meubler le mieux possible pour ne pas perdre la condition physique. On disputera un match entre nous samedi pour garder le rythme et faire jouer ceux qui manquent de temps de jeu. Il faudra ménager certains joueurs qui ont beaucoup donné car des pépins musculaires arrivent", a confirmé Puel en conférence de presse.