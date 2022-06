ASSE : après les sanctions, les Ultras se font encore remarquer !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le premier communiqué provocateur des Green Angels avait fait jaser lorsque les Apaches ont décidé de répondre aux sanctions de la Ligue avec un ton narquois. Le son de cloche est différent pour les ultras du kop nord mais ces derniers ne se laissent pas abattre non plus.

Les raisons de la colère

Les Magic Fans ont en effet publié un long communiqué dans la nuit pour dénoncer la responsabilité du club dans sa gestion des débordements, s’indigner des plaintes individuelles déposées contre les supporters en plus des sanctions collectives, et accuser Romeyer et Caïazzo d’avoir volontairement laissé place à des mouvements d’agitation pour pouvoir mieux dissoudre les ultras qui réclament leur démission.

Romeyer et Caïazzo une nouvelle fois ciblés

Les Magic Fans ont fait un bref mea culpa envers « les victimes des dommages collatéraux incontrôlés » et ont « déploré certains actes », tout en rappelant que la cause naît d’un « cruel manquement à la sécurité ». Récemment, Roland Romeyer aurait proposé de dissoudre les deux groupes de supporters qui peuplent les kops du chaudron. La communication ne s’arrange pas entre les deux parties et la guerre est déclarée jusqu’à la vente du club entre supporters et dirigeants.

Pour résumer Après les Green, c'est autour des Magic Fans de prendre la parole face aux sanctions infligées à l'ASSE et les plaintes déposées contre les supporters. Les ultras du Nord s'indignent et renvoient la balle aux deux présidents. La guerre est déclarée jusqu'à la vente du club.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life