ASSE : après Moueffek, un taulier du vestiaire victime d’un affront de Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Même les plus fervents supporters de l’ASSE ont du mal à suivre. Plus la saison avance, moins les choix de Claude Puel semblent linéaires. Après avoir freiné l’éclosion d’Aïmen Moueffek, l’entraîneur des Verts pourrait avoir envoyé un signal fort à Jessy Moulin samedi à Angers.

Lors de la victoire de l’ASSE en terres angevines, grâce à un but signé Wahbi Khazri (1-0), Mahdi Camara portait en effet le brassard de capitaine. Le milieu des Verts a d’ailleurs été particulièrement brillant dans ce nouveau rôle, lui qui fut le joueur ayant disputé le plus de ballons (75), réussi le plus de passes (49), d'interceptions (6) et de tacles (6) !

Moulin déclassé au sujet du capitanat ?

La vraie tache d’huile de la décision de Puel vient du fait d’avoir retiré le brassard à Moulin. Certes moins décisif qu’à une époque pas si lointaine, le gardien des Verts restait pourtant sur plusieurs clean-sheets et avait retrouvé un commandement de défense rassurant. A-t-il été l’objet d’un déclassement du coach de l’ASSE ? Puel a-t-il rejoint d'un coup la catégorie des entraîneurs préférant confier le capitanat à un joueur de champ influent ?

La question se pose à Saint-Étienne, où il n’y a pas vraiment eu d’explication à ce sujet. Peut-être le Castrais attend-il la conférence de presse à l’heure du déjeuner pour en dire plus...