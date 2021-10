ASSE : après Puel, au tour des présidents d'avoir une banderole assassine

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Le jeudi, c'est banderole à l'Etrat ! Il y a une semaine, les ultras avaient laissé 24 heures à Claude Puel pour démissionner, soit jusqu'au match contre Angers (2-2), qui a dégénéré avec des lancers de fumigènes au moment de l'entrée des deux équipes. Aujourd'hui, nouvelle banderole, mais cette fois à l'attention de la direction. "RR, BC : on vous a laissé le temps de partir avec honneur… Vous partirez en fossoyeurs !".

La banderole est signée des Green Angels et concerne évidemment le processus de vente de l'ASSE, qui prend du temps car les deux propriétaires n'ont pas la même vision des choses. Roland Romeyer prône un repreneur local quand Bernard Caiazzo rêve d'un riche étranger, les deux souhaitant rester au contact de l'ASSE ou des instances ! Forcément, ces objectifs divergents ralentissent la vente. Et pendant ce temps, l'équipe de Claude Puel coule et les supporters perdent patience…