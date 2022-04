ASSE : après Riolo, deux autres anciens collègues de Dupraz le taillent aussi !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Manifestement, Pascal Dupraz ne s'était pas fait que des amis à RMC, où il officiait comme consultant avant de reprendre le fil de sa carrière de coach à l'ASSE en décembre dernier. Il y a quelques semaines, Daniel Riolo l'avait taclé. « Je pense que les dirigeants l’ont pris pour le pompier « sauve-nous », avait-il glissé. Bétonne autant que tu veux, fais ce que tu veux, motive les gars. Mais comme lui demande à rester, je me projette et je me dis : s’il reste, derrière tu vas droit dans le mur comme de partout où il passe. » Et la semaine dernière, deux autres journalistes de RMC ont allumé le Haut-Savoyard...

« Pascal Dupraz c'est un peu le Diego Simeone du pauvre, a glissé Thibaut Leplat. C'est un peu la même idée, que le football est un combat. Il y a des gens qui représentent cette préhistoire du football. Cette idée que le foot c'est d'abord du caractère. Et je peux le comprendre dans le contexte des Verts. Après tout fonder sur la croyance, les "cojones" et le caractère c'est intéressant, mais c'est limité. » Ce à quoi Walid Acherchour a ajouté : « Dupraz surtout, c'est l'hypocrisie. Il va reprocher à beaucoup de personnes de le cataloguer en entraineur qui s'appuie uniquement sur l'état d'esprit, sur ce qu'il appelle le combat. Mais depuis un mois, je vois une équipe de Saint-Etienne très fébrile... »

😣 L’#ASSE a inscrit son 4ème but contre-son-camp cette saison en L1. C’est plus que n’importe quelle autre équipe.@OptaJean via @lequipe pic.twitter.com/NsXXEVUB45 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 23, 2022

Laurent HESS

Rédacteur