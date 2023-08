ASSE :après Rodez, les Verts risquent très gros à cause de leurs supporters

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Ce samedi aura vraiment été une journée noire pour l'ASSE. Non seulement le club ligérien a été battu dans le money-time par Rodez (1-2) en concédant un but à la 96ème minute mais en plus les Verts pourraient être lourdement sanctionnés pour l'attitude de leurs supporters, coupables de s'être battu entre eux durant l'avant-match au stade Paul-Lignon et d'avoir provoqué un retard de 55 minutes sur le coup d'envoi de la rencontre.

Comme le rapporte Le Progrès, la justice a ouvert une enquête sur ce qu'il s'est passé à Rodez entre les Magic Fans et les Green Angels. Une enquête judiciaire qui implique qu'il y aura aussi des sanctions disciplines au niveau de la Commission dédiée à la LFP.

Une première décision à titre conservatoire dès mercredi ?

Si, comme à chaque fois, l'instance s'accordera le temps d'une instruction pour définir l'ampleur de la sanction (Points de pénalité ? Interdiction de déplacement?), il est probable que les Verts soient privés de parcage visiteurs à titre conservatoire durant le temps de traitement du dossier... et donc qu'ils seront sans supporters au moins pour le match à Annecy le 28 août prochain.

Comme l'a révélé Margot Dumont, la journaliste de terrain de beIN Sports, les joueurs stéphanois n'ont pas été franchement surpris des évènements dans le parcage réservé à leurs supporters. En effet, durant toute la semaine, la tension était montée entre les deux Kops ...

