ASSE : après Romeyer et Caïazzo, un troisième président a été nommé ! (officiel)

Arrivé en début d’année pour remplacer Xavier Thuilot en tant que directeur général des services, Jean-François Soucasse a officiellement été nommé ce jeudi président exécutif de l'AS Saint-Etienne.

"En termes d’organisation, et comme il s’y était engagé, Roland Romeyer, Président du Directoire, a décidé de nommer Jean-François Soucasse Président Exécutif. Jean-François Soucasse pilotera la gestion opérationnelle et stratégique du club avec l’appui de ses équipes et en collaboration avec Claude Puel, Manager général en charge du projet sportif", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

► 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐨𝐢𝐬 𝐒𝐨𝐮𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 est nommé Président exécutif de l'#ASSE.



► La DNCG a validé la pertinence du changement de projet sportif en ne prenant aucune mesure à l’encontre du club.



► Une 11e saison consécutive sans déficit.



📝 Lire le communiqué 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2021