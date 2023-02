ASSE : après son but de fou contre Annecy, Cafaro a déjà la tête à Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But ! : Mathieu, racontez-nous votre but...

Mathieu CAFARO : Sur la transversale de Niels (Nkounkou), je rate mon contrôle, je n'emmène pas bien le ballon et du coup je tente la frappe. J'ai senti tout de suite qu'elle était bien partie. Ça me fait super plaisir de marquer ce but, d'offrir la victoire à l'équipe, aux supporters. En plus sur une passe de Niels, avec qui j'étais l'an dernier au Standard. Je suis très content de le retrouver ici. On s'entend bien.



C'était important de réagir après Bastia...

Oui. Après Sochaux aussi. On restait sur deux défaites. On a bien préparé ce match. On a très bien travaillé tactiquement. C'était important de se relancer. On a un mois de février très important.



Vous avez bien fêté ça avec le public...

C'est normal. Ils sont toujours là, ils encouragent. C'est normal de rendre la pareille. On espère les amener dans une autre spirale. Il faudra enchaîner contre Dijon. Ce sera un match à 6 points.



Vous aviez déjà marqué le but de la victoire contre Laval (1-0). Après un première partie de saison, la confiance semble revenir...

C'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi. Je n'ai jamais pu enchaîner plus de deux-trois matches. Là, c'est ma 5e ou 6e titularisation de rang. Je retrouve des jambes. Je me sens bien. Ça revient. J'espère faire une belle deuxième partie de saison.