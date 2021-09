ASSE : après Sow, Puel enregistre une autre mauvaise nouvelle

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Benoit Bastien sera au sifflet lors de la rencontre Montpellier - ASSE, dimanche à 13 heures. Une nouvelle qui ne risque pas de ravir Claude Puel, les joueurs stéphanois les supporters des Verts. Et pour cause l’arbitre a dirigé trois matchs de l’ASSE la saison passée, tous à Geoffroy Guichard, avec un bilan peu flatteur.

Aucune victoire, 1 seul nul lors d’ASSE-LOSC (1-1) et deux fessées contre Rennes (0-3) et dans le derby face à l’OL (0-5). Le match sera cette fois à l'extérieur. Avec une tendance à inverser pour des Verts toujours en quête de leur premier succès cette saison.

