ASSE : après un buteur d’exception, Puel possède un dribbleur unique dans son effectif !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Comme nous vous le révélions hier, l'ASSE disposait d'un des buteurs les plus surprenants du XXIe siècle avec Mathieu Debuchy. En effet, le latéral de 35 ans était tout simplement dans l'équipe-type des buteurs du siècle avec 26 réalisations (dont 11 avec l'ASSE). Il était d'ailleurs le meilleur à son poste comme trois autres anciens de la maison (Loïc Perrin (27 buts), Dimitri Payet (84 buts dont 19 avec l'ASSE) et Bafé Gomis (122 buts dont 38 avec l'ASSE)).

Neyou, le roi des dribbleurs de Ligue 1

Ce jeudi, ASSE.fr met en avant un autre joueur rare présent dans l'effectif de Claude Puel : Yvan Neyou. Avec 82,3% de dribbles réussis (42/51), l'ancien joueur de Braga est le joueur le plus efficace de Ligue 1 dans le domaine. Neyou est même plus efficace que le très propre Marco Verratti (PSG, 78,6%) et que le jeune lyonnais Rayan Cherki (73,6%).

Dommage que les bons chiffres des Verts ne se traduisent pas davantage au niveau collectif avec une meilleur place au classement général de la Ligue 1...

? Alerte BUTASSE ! ?

L'HEURE DE VÉRITÉ ! Les Verts devront se montrer à la hauteur face à Nîmes pour ne pas se faire peur dans le course au maintien !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/L4boVYDSwM — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 30, 2021