ASSE : l'arrivée de Pascal Dupraz fait déjà débat chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Il a la gueule de l'emploi

« J'aurais bien aimé que l'ASSE revienne de Reims avec un résultat, cela aurait pu permettre à Julien Sablé, que je connais de longue date et que j'estime, d'avoir sa chance, après le cadeau empoisonné d'il y a quatre ans. Mais les Verts ont perdu en Champagne, lamentablement, et la direction s'en remet donc maintenant à Pascal Dupraz. J'avoue que je ne connais Dupraz que de réputation. Mais sur le papier, il semble avoir le profil pour la mission. Il a déjà réussi une opération sauvetage à Toulouse il y a cinq ans, et Jean-François Soucasse l'avait connu au Téfécé. S'il valide le choix, c'est à priori qu'il avait apprécié son travail...

Dupraz (59 ans) a de la bouteille et il passe pour être un meneur d'hommes, une grande gueule, un fort caractère. Tant mieux. Ces dernières années, ce sont des coachs comme Robert Nouzaret, Frédéric Antonetti, Christophe Galtier et Jean-Louis Gasset qui ont réussi à l'ASSE et aucun d'entre eux n'était un robinet d'eau tiède. Le mariage peut être bon. Le contraste avec Claude Puel s'annonce en tout cas saisissant. S'il pouvait en être de même au niveau des résultats, forcément, je prends ! »

Laurent HESS

Le meilleur choix possible

« Dans les possibilités qui étaient celles de l'ASSE, le Savoyard était sans doute la plus adaptée à la situation. Julien Sablé n'est pas assez expérimenté pour mener à bien une opération maintien difficile. Frédéric Hantz ? L'ancien Manceau et Bastiais aurait apporté un esprit commando avec ses méthodes musclées mais était-ce réellement le besoin de ces Verts-là ?

Pascal Dupraz n'est pas forcément un énorme tacticien mais c'est un meneur d'hommes. Il l'a montré en sauvant le Toulouse FC dans une mission désespérée. A l'époque, il était (déjà) en lien avec un certain... Jean-François Soucasse, l'actuel président exécutif de l'ASSE. Tout le monde garde en mémoire l'énorme discours tenu par Pascal Dupraz avant le match du maintien à la 38e journée. Discours diffusé sur Canal+ et qui avait même servi de bande-annonce à la Ligue 1 tellement ses mots étaient forts.

Personnellement, j'ai un peu connu Pascal Dupraz lors de ses années à l'ETG. Pour la presse, c'était ce qu'on peut appeler un bon client, avec toujours de belles formules. C'était aussi quelqu'un de dur, capable de s'emporter face aux critiques ou de prendre en grippe les médias contestataires. Une vraie personnalité en somme. Avec un style assez similaire à celui de Christophe Galtier à ses débuts.

Si je comprends le déficit d'image qu'il peut avoir du fait de sa gouaille, je sais aussi, pour en avoir parlé avec lui il y a quelques années, que Pascal Dupraz a toujours été intéressé par l'AS Saint-Etienne, un club qu'il suivait d'ailleurs avec amour dans ses jeunes années en Haute-Savoie. Je ne suis pas certain qu'un autre candidat annoncé coche autant de cases... »

Alexandre CORBOZ

Pascal Dupraz pourrait prendre les rênes de l’#ASSE dès Jeudi.



▶️ Mission à 400k euros : 30k mensuel + prime de 200k si maintien.



▶️ question de la venue avec adjoint négociable. Quid de Sablé ?



▶️ 200k € de masse salariale disponible pour se renforcer au mercato. pic.twitter.com/B8oQldZQNV — Sainté Inside (@SainteInside) December 12, 2021