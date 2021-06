ASSE, Arsenal : Aubameyang fait le show à la CAN... du Mans !

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Du foot, toujours du foot. Avec des amateurs, cette fois, au beau milieu d'un terrain sans tribune nommé le Parc de la Californie. C'était hier, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la visite au Mans de Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas passée inaperçue. C'était à l'occasion d'une CAN de quartier, un tournoi amateur, où, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, Aubame officiait avec l'équipe du Gabon.

De toute évidence, le joueur ne se considérait pas en vacances et a totalement "joué le jeu". La preuve avec la sublime exécution ci-dessous.