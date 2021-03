ASSE – AS Monaco (0-4) : Puel a encore eu tout faux !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Dans ses notes, L'Equipe illustre bien l'écart de niveau qu'il y a eu hier soir entre l'ASSE, 16e de L1, et Monaco, 4e. Les Verts ont été mangés tout crus, et ils ont pris 4 buts. Incapables d'inquiéter Lecomte, ils auraient même pu prendre plus cher si le malheureux Bajic n'avait pas été sauvé deux fois par ses montants en début de partie, face à Jovetic.

Des choix perdants, une équipe incapable de rivaliser

Après le 5-0 lors du derby, ce 4-0 fait tâche, et L'Equipe souligne à la fois la belle prestation des Monégasques, dont les notes oscillent entre 6 et 8, et la faiblesse des Verts, tous entre 3 et 4, hormis Yvan Neyou, crédité d'un 2. 2, c'est également la note de Claude Puel, alors que Nico Kovac obtient un 8. Le manager stéphanois avait opté en début de rencontre pour un 5-3-2 avant de repositionner son équipe en 4-2-3-1 à la mi-temps. Sans effets positifs. « On s'est fait surclasser. On n'a pas été bonsd techniquement et tactiquement », a d'ailleurs noté Mathieu Debuchy, capitaine aux abois hier soir dans un rôle de piston droit dans lequel il a été aussi peu à l'aise que Miguel Trauco à gauche. Ou que Charles Abi au poste d'ailier droit, à son entrée en jeu à la mi-temps.