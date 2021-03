ASSE - AS Monaco (0-4) : Puel rend les armes, Debuchy suit ses traces !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

C’est comme s’il n’y avait pas eu de match hier à Geoffroy-Guichard. Opposée à une équipe de l’AS Monaco trop supérieure dans tous les compartiments du jeu, l’ASSE a été rossée à domicile (0-4). L’écart fut tellement abyssal que Claude Puel n’a même pas une seule pointe de regret pour les Verts !

« Nous sommes tombés sur une très grosse équipe de Monaco. Nous avons affiché trop de déchets et cela a permis à l'adversaire de livrer le match qu'il a livré, a-t-il livré en conférence de presse. Nous étions trop loin. Cela fait mal bien sûr. Nous n'acceptons pas de prendre des buts et de perdre comme ça. Je n'ai pas le regret que j'ai pu avoir sur certains matches sur lesquels nous méritions mieux. Là, la marche était trop haute. Tout simplement. Il faut mettre ce match sur le côté et se concentrer sur le prochain, dans deux semaines. Bravo à Monaco qui a livré un match de très haut niveau. À l'aller, je considère que nous aurions dû prendre les trois points. Cette fois, Monaco était très fort. »

Debuchy dépité mais tourné vers le maintien

À l’instar du coach de l’ASSE, le capitaine des Verts Mathieu Debuchy a rendu les armes à propos de cette défaite cuisante. « On a été surclassés par une très belle équipe, on a essayé de se battre mais on était limités et on a été tout simplement surclassés. Monaco a élevé son niveau et on voit la différence entre une équipe qui joue la Ligue des champions et une qui joue le maintien, a-t-il analysé lucidement. On est passés à côté de notre sujet, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. On se doit d'avancer et de réagir dès le prochain match. On va devoir se battre encore plus pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible. »