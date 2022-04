ASSE - AS Monaco : les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

BERNARDONI (4)

Décisif contre Brest (2-1), beaucoup moins à Bordeaux (2-2), le portier prêté par Angers s'est interposé d'entrée face à Volland. Mais il n'a rien pu faire sur les quatre buts encaissés, abandonné par une défense aux abois. Sauvé par son poteau sur une frappe de Boadu (69e).

NADE (5)

La gaucher a glissé sur la droite de la défense à cinq de Dupraz, à un poste où l'absence de Falaye Sacko se ressent toujours aussi durement. Il s'est en assez bien sorti, malgré la lourde défaite, aucun but n'étant de sa responsabilité.

MANGALA (2)

De retour après sa suspension à Bordeaux, l'ancien international a encore été averti, son 7e carton jaune en 10 matches. Surtout, il a encore été en grande difficulté, que ce soit dans ses relances ou ses interventions. Souvent en retard, voire dépassé, comme sur cette action où Boadu l'a enrhumé avant de frapper sur le poteau (69e). Tout sauf un renfort...



KOLO (1), puis TRAUCO

Relancé à Bordeaux après être resté sur le banc contre Brest, Kolo, sifflé à chaque fois qu'il a touché le ballon, a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque. Une perte de balle sur le deuxième but monégasque et surtout un nouveau csc qui a fait très mal aux Verts. Remplacé dans la foulée par TRAUCO, dont on se demande toujours comment il peut ne pas être titulaire dans cette équipe...

MACON (3), puis AOUCHICHE

Pour sa première titularisation depuis plus de deux mois, Maçon a eu beaucoup de mal à contrôler son couloir, avec Golovin et Caio Henrique dans sa zone. Pas un cadeau... Le premier but monégasque est venu de son côté. Remplacé par AOUCHICHE, qui a raté sa première passe et expédié une frappe enroulée dans le kop nord (80e)...

GOURNA (3), puis YOUSSOUF

Décevant à Bordeaux, Gourna a encore été à la peine, en premier rideau. Remplacé par YOUSSOUF, tout aussi inconsistant.

CAMARA (5)

Après sa suspension à Lorient (2-6), l'ancien capitaine des Verts s'était racheté en signant un doublé face à Brest. Contre Monaco, il a encore montré la voie en obtenant le penalty qui a permis à Khazri de ramener l'ASSE à 2-1. De l'agressivité, des ballons récupérés, il a été l'un des rares joueurs à son niveau, même si sa fin de match a été plus compliquée quand Dupraz l'a repositionné arrière droit à la sortie de Maçon.



SILVA (non noté), puis NORDIN (3)

Pour sa troisième titularisation consécutive, Silva a énormément souffert face à Gelson Martins, qui a initié le second but monégasque. Blessé, il a été remplacé avant la mi-temps par NORDIN, transparent.

BOUDEBOUZ (2)

L'Algérien a débuté son match en tergiversant au moment de servir Khazri suite à un cadeau de la défense monégasque (15e). Le 4e but de l'ASM est venu d'une perte de balle de sa part. Son positionnement en seconde période a surpris tant il a joué bas, afin d'assurer les premières relances. Parfois plus bas que Mangala et Nadé, il a osé quelques dribbles dans sa surface. Un des symboles de cette équipe complètement à l'Ouest !

BOUANGA (4)

Buteur et passeur à Bordeaux, le Gabonais n'a pas ménagé ses efforts, multipliant les courses. Mais il a buté sur Nubel (19e) et n'a pas cadré ses autres frappes (6e, 81e, 82e).

KHAZRI (4), puis HAMOUMA

Après avoir été ménagé à Bordeaux où il n'était entré en jeu qu'en fin de match, Khazri a retrouvé son brassard mais aussi le chemin des filets, sur penalty, lui qui n'avait marqué que 2 buts depuis fin octobre et qui n'avait plus fait trembler les filets depuis le 20 février face à Strasbourg (2-2). Hormis ce penalty, on l'a vu obtenir deux ou trois coups francs, mais surtout s'agacer de l'arbitrage. Averti, il sera suspendu à Nice. Remplacé par HAMOUMA, dont le retour à la compétition est l'une des rares lueurs d'espoir dans la grisaille verte...

Pour résumer L'ASSE s'est logiquement inclinée face à des Monégasques nettement supérieurs (1-4), dans un match interrompu à deux reprises à cause des fumigènes lancés par les Green Angels, qui célébraient leurs 30 ans. Kolo a encore failli, Mangala aussi...

Laurent HESS

Rédacteur