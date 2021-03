ASSE - AS Monaco : Cissé et Puel face aux médias, la conférence de presse à suivre en direct

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est avec près de 50 minutes de retard que vient de débuter la conférence de presse de l'ASSE, à deux jours de son match face à l'AS Monaco. Rendez-vous crucial pour les Verts qui, on l'espère pour eux, seront plus ponctuels sur le terrain que face aux micros. Devant les journalistes, le défenseur central Pape Cissé, tout d'abord, qui est nécessairement revenu sur la victoire des Verts, le week-end dernière, contre le SCO d'Angers (1-0).

Des propos retranscrits par le compte twitter de nos confrères du Progrès. "À Angers, on a été solidaires, bien organisés. On s’est donné à fond jusqu’au bout. On doit être plus efficaces. Il nous manque encore des points pour nous maintenir. Face à Monaco, on va tout faire pour relever le défi, contre une équipe qui joue le titre. Ce sera un gros match, ils mettent beaucoup de buts. Il faudra bien se préparer et bien s'adapter. Quel système de jeu je préfère ? Il faut s’adapter à chaque système que le coach met en place. On travaille pour ça à l’entraînement."