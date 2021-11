ASSE : Aubameyang et Bouanga entretiennent un mince espoir

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il faudra attendre ce soir, tard, et la rencontre de l'Egypte face à l'Angola pour savoir si le Gabon de Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang dispose encore d'une toute petite chance de rejoindre le Qatar à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde. Une victoire des Pharaons et c'en sera terminé.

Une défaite en revanche et l'espoir demeurera. Car le Gabon a disposé ce soir de la Libye, grâce à un penalty d'Aubameyang, l'ancien Vert aujourd'hui chez les Gunners d'Arsenal, à la 54e minute. A noter, pour Claude Puel, que Denis Bouanga n'a pas eu l'occasion de souffler puisqu'il est sorti à sept petites minutes de la fin du match.