ASSE : Aubameyang, Perrin, Galtier... Cohade ouvre la boîte à souvenirs

Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013, Renaud Cohade a gagné sa place dans la grande histoire de l'ASSE, lui qui formait un duo très performant avec Fabien Lemoine au milieu de terrain. Désormais retraité, l'Ardéchois a accordé une interview au site officiel des Verts dans laquelle il a évoqué les joueurs et entraîneurs l'ayant marqué pendant ses années foréziennes...

"Le meilleur partenaire ? Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Aubameyang. Pierre-Emerick, c'était un extra-terrestre. Il volait ! Il avait des qualités différentes de la plupart des attaquants. Il allait si vite... Dans la profondeur, il inspirait la crainte à nos adversaires. Je pense également à Greg Pujol que j'ai côtoyé à Valenciennes. Un vrai beau joueur qui sentait le football."

"Galtier a une aura, un charisme incroyables"

"Mon coéquipier préféré ? Il y en a beaucoup. J'ai eu la chance de connaître plus de bons mecs que des gars "moyens" ! Je citerais Loïc Perrin, Jérémy Clément, François Clerc, Gaël Danic ou Grégory Pujol : de belles personnes, sincères et loyales. L'entraîneur qui m'a le plus marqué ? Incontestablement, Christophe Galtier. Avec lui, lors des quatre années que j'ai passées chez les Verts, nous avons gagné la Coupe de la Ligue et joué le Top 5. Partout où il passe, il a des résultats. Ce n'est pas un hasard. Il a une aura, un charisme incroyables. C'est un super meneur d'hommes. Je ne veux pas oublier également Michel Pavon qui m'a lancé chez les pros aux Girondins de Bordeaux."

"Mon meilleur souvenir ? La victoire en Coupe de la Ligue en 2013 au Stade de France. Quand tu as la chance de gagner un trophée, a fortiori à l'ASSE où l'attente était immense, c'est géant. Nous sommes d'ailleurs tous restés très proches. Et le lendemain, lors de la présentation de la coupe, il y avait un monde de dingues dans les rues de la ville. Même Brandao m'a dit : "Je n'ai jamais connu une telle ferveur, même à Marseille !"."

Raphaël Nouet

Rédacteur