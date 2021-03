ASSE : autocritique, maintien, le RC Lens, les mots forts de Zaydou Youssouf

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Demain soir, dans le chaudron vide de Geoffroy-Guichard, l'ASSE devra trouver des ressources afin de s'imposer face à l'une des belles surprises de la saison : le RC Lens. Les Verts, irréguliers au possible, accumulent les déceptions, restant sur une seconde saison dénuée de bons résultats et, surtout, de jeu proposé.

Face aux médias, en début de journée, Zaydou Youssouf est revenu sur son cas personnel et sur celui de son équipe. Des propos clairs et sans retenue. "Ma saison ? Assez compliquée. Je n'ai pas retrouvé mon niveau d'avant ma blessure. Même si le staff médical m'avait prévenu, je ne pensais pas que ce serait aussi long. C'est frustrant de prendre du temps avant de retrouver son niveau. Physiquement, je ne suis pas revenu au top. A moi de travailler au quotidien. Le plus important, c'est que le club soit maintenu le plus tôt possible. Après, que je sois bon ou mauvais, ce n'est pas le plus important, ni d'actualité."

Avant de s'attarder sur le RC Lens, bien mieux classé que les Verts et qui ne songe pas au maintien, mais à l'Europe. "Lens fait vraiment une belle saison et il mérite de se retrouver à cette place. Cette équipe développe un jeu conquérant, elle est difficile à jouer et à manoeuvrer. Ce match tombe à pic. On a une revanche à prendre contre les Lensois par rapport au match aller." Un match que les Verts avaient perdu 2-0, réduits à 10 contre 11 presque tout le match avec l'expulsion de Kolo.