Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

« Ce n'est pas un résultat génial car il faudra aller jouer au stade Geoffroy-Guichard et ce sera difficile. Les joueurs ont eu du mal à s'adapter à un rythme de Ligue 1 (…) Je suis satisfait de la réaction. Depuis plusieurs matches, nous avons du mal à marquer. Les joueurs sont satisfaits de ne pas avoir perdu à domicile et d'être revenus à la marque. Cela nous laisse un léger espoir ».

Présent en conférence de presse hier à l'issue du match nul de l'AJ Auxerre face à l'ASSE (1-1) en barrages aller pour la Ligue 1, le coach icaunais Jean-Marc Furlan avançait avec beaucoup de prudence avant d'aborder le retour face aux Verts dans un Geoffroy-Guichard qui aura retrouvé son public.

Les Verts décimés dans le cœur du jeu

Si l'AJA avance à pas chassé vers un exploit qui s'annonce compliqué, le match de l'Abbé-Deschamps a laissé des traces dans les organismes des Verts... Et pas seulement à cause d'une climatisation défectueuse qui a hérissé les poils de Pascal Dupraz. En effet, quatre joueurs - et non des moindres – portent déjà les stigmates de cette rencontre au couteau.

L'Equipe nous apprend que si Falaye Sacko est sorti par précaution après avoir été incertain toute la semaine : Zaydou Youssouf a pris un choc au genou, Lucas Gourna-Douath a quitté Auxerre en béquilles du fait d'un souci à la voûte plantaire et Mahdi Camara s'est plaint d'une lourdeur à la cuisse... Le milieu de l'ASSE est déjà sur les rotules avant la deuxième manche dans moins de 72 heures...

Avalanche de pépins à l'ASSE avant Auxerre Si Jean-Marc Furlan avance déjà avec modestie avant le barrage retour entre l'ASSE et l'AJ Auxerre, les Verts, eux, pansent leurs plaies d'un match aller éprouvant pour les organismes... Le milieu stéphanois souffre énormément.

Alexandre Corboz

Rédacteur