ASSE : Auxerre va faire tomber un record à Geoffroy-Guichard

ASSE-Auxerre : c'est l'affiche de la prochaine journée de L2, entre le leader et le 4e du championnat. Le rendez-vous devrait se disputer dans un Chaudron chaud bouillant et plein comme un oeuf, peut-être même à guichets fermés. L'ASSE a annoncé que plus de 30 000 billets avaient trouvé preneur.

Le parcage auxerrois déjà complet

Le record d'affluence cette saison à Geoffroy-Guichard date du 9 novembre pour la venue du Paris FC (0-1) à l'occasion des 90 ans du club avec 35 563 supporters. Un record que le match ASSE-AJA pourrait battre, surtout que le club de l'Yonne annonce que le parcage visiteur sera complet. 900 supporters bourguignons seront présents. Voilà qui promet !

🔥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭 ! 🤩



Nous serons plus de 9️⃣0️⃣0️⃣ supporters à Geoffroy-Guichard samedi pour le match face à @ASSEofficiel , ça va être chaud bouillant 😳#TeamAJA #ASSEAJA pic.twitter.com/nQukFvJ31V — AJ Auxerre (@AJA) March 5, 2024

